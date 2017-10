27-årig røg i asfalten efter knytnæveslag

AALBORG: En 27-årig mand fra Aalborg måtte lørdag morgen ved godt 06-tiden indlægges på Aalborg Universitetshospital efter en voldsepisode i Aalborgs Jomfru Ane Gade.

- Den 27-årige fik et knytnæveslag i hovedet af en 25-årig mand ligeledes fra Aalborg efter noget tumult og faldt om, og så fik den 27-årige muligvis yderligere et slag fra den 25-årige efter, at den 27-årige lå på asfalten, fortæller vagtchef Jess Fallberg, Nordjyllands Politi.

Den 25-årige blev anholdt og placeret i detentionen. Han er stadigvæk for beruset til, at politiet kan afhøre ham om voldsepisoden, der angiveligt startede som et slagsmål med provokationer fra den 27-åriges side, oplyser vagtchefen.

Han forventer, at den 25-årige bliver løsladt igen, når han har kunnet afgive sin forklaring om episoden og så formentlig med en sigtelse for vold hængende over sig.