27-årig fængslet for tre voldtægter mod samme kvinde

AALBORG:En 27-årig mand blev torsdag formiddag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aalborg sigtet for tre forhold af voldtægt samt andet seksuelt forhold end samleje mod den samme kvinde.

Et af forholdene er foregået på en adresse i Randers - de to andre på en adresse i Arden-området. De to er jævnaldrende og kender hinanden i forvejen.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, og derfor er det sparsomt med oplysninger, men anklager ved Nordjyllands Politi, Louise B. Watson, fortæller at manden er blevet varetægtsfængslet i fire uger, og han nægter sig skyldig.

Manden har taget forbehold med hensyn til at kære fængslingen til landsretten, hvilket betyder, at han kan overveje det sammen med sin advokat.

De tre forhold i sagen skulle ifølge sigtelsen være foregået i marts.