27-årig varetægtsfængslet for umotiveret vold

AALBORG: En 27-årig mand fra Aalborg er ved et grundlovsforhør onsdag i Retten i Aalborg blevet varetægtsfængslet fire uger i surrogat på psykiatrisk afdeling. Han er sigtet for umotiveret at overfalde to kvinder på henholdsvis 36 og 38 år ved at slå dem i ansigtet med knytnæveslag og rive dem i håret. Overfaldet skulle være foregået på Limfjordsbroen tirsdag ved 13.00-tiden.

Da politiet ville anholde manden, modsatte han sig anholdelsen ved blandt andet at slå, sparke og true betjentene.

Den 27-årige nægtede sig skyldig under grundlovsforhøret.

Anklager Thomas Klingenberg kalder sagen usædvanlig.

- Han er blevet fængslet på grund af retshåndhævelsen, også kaldt retsfølelsen. Når man er sigtet for at overfalde to kvinder fuldstændig umotiveret ved højlys dag, så kan retshåndhævelsen ikke holde til, at man er på fri fod. Det er meget sjældent, at vi har sådanne nogle sager om fuldstændig umotiveret gadevold, som regel er der en årsag til volden, forklarer han.