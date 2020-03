27-årige Anders overlevede akut leukæmi: - Jeg har ikke tænkt mig at dø af en virus, fordi folk ikke kan finde ud af at holde afstand

Den 10. marts kom Anders Søbye på 27 hjem fra Skejby Sygehus, hvor han havde været indlagt i flere uger.

Han bevægede sig ud i en ny virkelighed i et Danmark, der vibrerede af nervøsitet og som dagen efter ville være forandret til det, vi nu lever under i dag.

Det her er egentlig en solstrålehistorie, for Anders er rask. Og havde den her historie været skrevet, uden covid-19 raserede verdenen, ville det være en historie om, hvordan vi skal sætte pris på livet. Og det er det til dels også. Sådanne historier er altid vigtige - og netop nu måske mere end nogensinde før.

Men Anders er bange. Ekstremt bange. For netop som han skulle til at vende tilbage til livet, lever han nu i skjul.

For mange hvide blodlegemer