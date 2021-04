28-årig anholdt for hærværk mod jødisk kirkegård i Aalborg

AALBORG:En 28-årig mand fra Nordjylland fremstilles torsdag eftermiddag i grundlovsforhør ved Retten i Aalborg, sigtet for hærværk mod en jødisk kirkegård på Sankt Jørgens Gade i Aalborg 4. april.

Ved hærværket blev der smurt rød maling på muren ved kirkegården. Derudover var der smidt to dukker, som var indsmurt i rød maling. Den ene dukke lå inde på gravpladsen, den anden på fortovet udenfor.

- Hærværk af politisk karakter, rettet mod bestemte grupper i samfundet, er fuldstændig uacceptabelt. Henrik Staal, politikommissær, Nordjyllands Politi

Der var også opsat plakater op med antisemitiske tekster, underskrevet Nordfront. Nordfront er en højreekstremistisk organisation, som tidligere har været involveret i lignende hændelser.

Politiets efterforskning af sagen førte til, at den 28-årige blev anholdt onsdag.

- Hærværk af politisk karakter, rettet mod bestemte grupper i samfundet, er fuldstændig uacceptabelt. Derfor er jeg tilfreds med, at vi har fået anholdt en mistænkt i sagen,udtaler politikommissær Henrik Staal i en pressemeddelelse fra Nordjyllands Politi.

Den 28-årige, som nu er anholdt, sigtes for hærværk og for at overtræde straffelovens såkaldte racismeparagraf 266b.

Straffelovens racismeparagraf i straffelovens paragraf 266b, der kaldes "racismeparagraffen", står: "Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år. Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed." Kilde: Retsinformation.dk VIS MERE

Politiet mener, at flere kan have deltaget i hærværket mod kirkegården i Aalborg, og af hensyn til efterforskningen vil politiet derfor kræve lukkede døre ved grundlovsforhøret.