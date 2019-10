28-årig dømt for voldtægtsforsøg og talrige blufærdighedskrænkelser

AALBORG:En nu 28-årig mand blev fredag dømt for et voldtægtsforsøg samt 12 tilfælde af blufærdighedskrænkelse - alle forhold begået i Aalborg i foråret i år. Straffen lød på to år og ni måneders fængsel samt udvisning af Danmark for bestandig, oplyser anklager Louise Watson fra anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi.

Voldtægtsforsøget fandt sted 29. marts, hvor manden havde fulgt efter en kvinde på vej hjem fra byen, mens han gik med sit lem i hånden og opfordret hende til sex - hvilket blev afslået. Det endte med, at han greb fat i hende i en indkørsel og forsøgte med vold at voldtage hende, men det lykkedes for offeret at vriste sig fri og løbe fra stedet, ind i opgangen og op i sin lejlighed. Her stod den dengang 27-årige mand efterfølgende og onanerede foran døren.

De øvrige blufærdighedskrænkelser fandt sted ad flere omgange i løbet af foråret, og fælles for dem alle var, at de fandt sted om natten eller tidligt om morgenen, hvor han fandt sine ofre, gik efter dem med blottet lem og i nogle tilfælde også onanerede foran dem.

Specielt 21. april var han meget aktiv, idet fem af forholdene skete tidligt om morgenen mellem klokken 04.10 og 04.50.

Det sidste tilfælde af blufærdighedskrænkelse fandt sted kort før midnat 17. maj, hvorefter manden blev anholdt og varetægtsfængslet dagen efter.

Dommen blev anket, men den 28-årige skal sidde fængslet, indtil ankesagen er afgjort.