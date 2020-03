28-årig fængslet for voldtægt på hotel

NØRRESUNDBY:En 28-årig mand fra Portugal er ved Retten i Aalborg blevet fængslet i fire uger, sigtet for voldtægt begået natten til onsdag. Det oplyser anklager Bjørn Fogh fra anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi.

Der er tale om en sigtelse for voldtægt, hvor offeret ikke har været i stand til at modsætte sig, fordi hun var så beruset, at hun ikke kunne. Kvinden er dansk.

Voldtægten skete klokken 03 natten til onsdag på et hotel i Nørresundby,

Grundlovsforhøret blev holdt bag lukkede døre af hensyn til sagens videre efterforskning, men Bjørn Fogh fortæller, at manden nægtede sig skyldig og afgav sin forklaring om hændelsesforløbet for dommeren. Det til trods valgte dommeren altså at varetægtsfængsle den 28-årige mand.

Den 28-årige mand kærede fængslingskendelsen til landsretten.