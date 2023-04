28-årig følte sig truet - troede han blev skudt på

VEJGAARD:En 28-årig mand troede lørdag ved middagstid, at han blev beskudt. Det fik ham til at anmelde en 20-årig mand til politiet, som mødte talstærkt op og blandt andet afspærrede Hadsundvej i Vejgaard i nogle timer.

- Vi har afhørt den 28-årige mand om episoden i området ved Hadsundvej og Sonjavej. Den 28-årige anmeldte, at han blev truet, forklarer vagtchef ved Nordjyllands Politi Karsten Højrup Kristensen.

Den 28-årige så, ifølge sin forklaring til politiet, en mand stå med en genstand i hånden.

- Den genstand afgav nogle knald, så den 28-årige stikker af fra stedet, men kan stadig høre knaldene. Han kom ikke til skade ved episoden, men det gjorde naturligvis, at vi rykkede massivt til stedet og også afspærrede området i et stykke tid, forklarer vagtchefen.

- Vores efterfølgende efterforskning førte til, at vi først på aftenen kunne anholde en 20-årig mand, som vi har sigtet for truslerne mod den 28-årige. Den 20-årige blev fundet i besiddelse af en stun gun - en slags strømpistol, som, når den bruges, godt kan give nogle højlydte knald, forklarer Karsten Højrup Kristensen.

Han oplyser, at de to involverede personer kender hinanden i forvejen, men hvad der førte til uenigheden mellem de to og de efterfølgende trusler mod den 28-årige er ikke afklaret endnu.

Men politiets jurister vurderede lørdag aften ikke, at den 20-årige skulle fremstilles i grundlovsforhør. Han blev derfor løsladt efter afhøring, men er fortsat sigtet for truslerne mod den 28-årige, mens efterforskningen i sagen også fortsætter.