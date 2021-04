28-årig forsat fængslet for hærværk mod jødisk kirkegård

AALBORG:En 28-årig mand fra Nordjylland skal sidde varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for hærværk mod en jødisk kirkegård i Aalborg.

Det har først Byretten i Aalborg og nu også Vestre Landsret afgjort.

Den 28-årige sigtes for hærværk og for at overtræde den såkaldte racismeparagraf, men han nægter sig skyldig, oplyser hans forsvarer.

Derfor kærede den 28-årige byrettens afgørelse om, at han skal være varetægtsfængslet.

Nordjyllands Politi mener, at flere personer kan have medvirket til hærværket 4. april på den jødiske kirkegård ved Sankt Jørgens Gade i Aalborg.

Her blev der smidt rød maling på kirkegårdens mur, og der var også efterladt dukker med rød maling samt antisemitiske plakater fra den højreekstreme organisation Nordfront.

Organisationen er "en revolutionær nationalsocialistisk kamporganisation", skriver Nordfront/Den Nordiske Modstandsbevægelse på sin hjemmeside.

På websiden er der lagt fotos ud fra hærværksaktionen i Aalborg, som hævdes at være udført af "Rede 3" i Nordfront.

Grundlovsforhøret i Aalborg foregik bag lukkede døre af hensyn til politiets efterforskning.