28-årig frifundet for at køre betjent ned - nu skal politiskud undersøges

AALBORG:Vestre Landsret har frifundet den 28-årige Cenk Firat Kirat for at have kørt en betjent ned i april, efter den 28-årige var blevet standset for at køre for hurtigt.

En episode der udviklede sig dramatisk, da betjenten efterfølgende affyrede fire skud mod den 28-åriges bil.

Dermed har landsretten omstødt den dom, som den 28-årige fik i juli ved Retten i Aalborg.

Det fortæller den 28-åriges forsvarsadvokat, Helle Kaad Iversen.

Straf sat ned

Episoden skete om aftenen 2. april. Her blev den 28-årige stoppet i for at have kørt 91 kilometer i timen i en 60-zone i Aalborg.

Betjenten, der stoppede ham, forklarede dengang, at han blev påkørt bevidst, da den 28-årige forsøgte at stikke af. Efter at betjenten blev ramt , trak han sin tjenestepistol og skød fire gange mod den bilen.

Et af skuddene ramte kofangeren, mens et andet gik igennem bagruden og ramte stolpen mellem de to sideruder i bilens venstre side.

Omvendt forklarede den 28-årige, at betjenten havde kastet sig ind over bilen i forsøget på at stoppe den, da han stak af fra stedet.

Og landsretten fandt det altså ikke bevist, at den 28-årige havde påkørt betjenten.

Den 28-årige har dermed også fået sat sin straf ned til et års fængsel mod de halvandet år, som han blev idømt ved byretten.

For han er stadig dømt for at have brudt sit indrejseforbud og for at have stjålet søsterens bil, som han blev stoppet i 2. april. Men også indrejseforbuddet blev gjort kortere - det blev sat ned til seks år, hvilket er en halvering af dommen fra byretten, fortæller Helle Kaad Iversen.

DUP skal se på skud

I forbindelse med sagen havde forsvarsadvokaten også påklaget Den Uafhængige Politiklagemyndigheds afgørelse i forbindelse med betjentens skud på Cenk Firat Kirats bil.

Politiklagemyndigheden havde nemlig i første omgang vurderet, at der ikke var grund til at indlede en undersøgelse af skudafgivelsen.

Men den afgørelse er nu blev omgjort af Statsadvokaten, der har pålagt Politiklagemyndigheden at indlede en efterforskning af skudafgivelsen, fortæller Helle Kaad Iversen.

