Fængsel og anden udvisning: 28-årig kørte betjent ned

AALBORG:28-årige Cenk Firat Kirat er blevet idømt halvandet års fængsel, fordi han 2. april i år om aftenen kørte en betjent ned i Aalborg. Det har Retten i Aalborg onsdag slået fast.

Foruden fængselsdommen er Cenk Firat Kirat også udvist af Danmark med indrejseforbud i 12 år.

- Jeg kan kun sige, at jeg er tilfreds. Jeg påstod lidt mere, men han blev dømt efter det, jeg påstod, så jeg er tilfreds, siger Morten Sønderby, der er anklager ved Nordjyllands Politi.

Retten i Aalborg lagde vægt på betjentens forklaring i sagen, hvor betjenten oplyste, at han var blevet påkørt. Derfor mente dommeren, at påkørslen var sket med forsæt.

Cenk Firat Kirat nægtede sig forud for dommen skyldig i at have kørt betjenten ned.

I sin procedure plæderede forsvarsadvokaten for, at der slet ikke var tydeligt bevis for, at Cenk Firat Kirat havde ramt betjenten med bilen. Men det mente byretten altså.

Cenk Firat Kirat blev også frakendt køreretten i seks måneder.

Forskellige forklaringer om påkørsel

Den nu dømte havde forud for påkørslen af betjenten 2. april i år overtrådt flere love.

Første overtrædelse skete, da han rejste ind i landet på et ubestemt tidspunkt, hvilket var imod det indrejseforbud, som han fik af Vestre Landsret 16. oktober 2014. Her blev han udvist af landet med indrejseforbud i 12 år.

Og mellem 1. og 2. april stjal han sin søsters bil – en sølvgrå Ford Mondeo stationcar – som han efterfølgende blev stoppet i for at have kørt 91 kilometer i timen i en 60-zone i Aalborg.

Men hvad der så skete derefter, var der i retten forskellige udlægninger af.

Både Cenk Firat Kirat og betjenten, som han kørte ned, fortæller i deres forklaringer, at den 28-årige blev stoppet, fordi han kørte for hurtigt. Det punkt erkendte den nu dømte mand.

Efterfølgende snakkede de to sammen, og derfra forklarede Cenk Firat Kirat, at han kørte væk, og at det var betjenten, der havde kastet sig ind over bilen i forsøget på at stoppe den. Samme forklaring havde et vidne, som sad i bilen med den dømte på daværende tidspunkt.

Betjenten derimod mente, at Cenk Firat Kirat accelererede med høj kraft og i sit forsøg på at stikke af bevidst påkørte ham, så han efterfølgende havde smerter i benene.

Skud mod bil

Efter at betjenten blev ramt af bilen, trak han sin tjenestepistol og skød fire gange mod den bil, som Cenk Firat Kirat kørte i.

Et skud ramte bagkofangeren, mens et andet gik igennem bagruden og ramte stolpen mellem de to sideruder i bilens venstre side.

Det bragte dog ikke bilen til standsning, og derfor lykkedes det for den 28-årige mand at stikke af.

Seks dage senere, 8. april om aftenen, gik den dog ikke længere.

Af flere politibiler blev en bil standset på E45 i sydgående retning, hvor Cenk Firat Kirat sad på bagsædet, og her blev han anholdt og senere varetægtsfængslet fra 9. april.

Dom anket

Cenk Firat Kirat og forsvarsadvokat Helle Kaad Iversen ankede dog byrettens dommen på stedet.

Det gjorde de, fordi de ikke mente, at der var tilstrækkeligt med bevis for at dømme den 28-årige mand for at have kørt politibetjenten ned.

Forsvarsadvokaten vil ligeledes have Den Uafhængige Politianklagemyndighed til at genoptage sagen, selv om de har afvist, at politibetjenten gjorde noget forkert, da han trak sin tjenestepistol og affyrede fire skud.

Ikke første dom

Det er langt fra første gang, at Cenk Firat Kirat er i politiets søgelys.

Tidligere – før han blev udvist – er han blandt andet dømt for grov vold i gentagelsestilfælde, forsøg på vold samt røveri og trusler.

Han har også før været efterlyst af politiet.

I 2018 var han sigtet for flere tilfælde af grov vold, hvor han blandt andet skulle have banket en anden med en kølle.

Men forud for grundlovsforhøret i den sag stak den dengang 18-årige mand af.

Det er nu op til landsretten at tage stilling til, hvad der skal ske i sagen.