28-årig nægtede sig skyldig i hærværk: Jeg kan ikke forstå, at jeg overhovedet er sigtet

- Jeg mener ikke, at der er noget bevis for at dømme mig. Jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg skal være sigtet i det hele taget.

Sådan sagde en 28-årig mand fra Aars i Retten i Aalborg fredag, hvor han var tiltalt for hærværk mod den jødiske gravplads i Aalborg.

Han selv og hans forsvarer mener, at der ingen beviser er imod ham, andet end at hans telefon er blevet brugt til at tage billeder af hærværket.

Men det havde den tiltalte en forklaring for. Han sagde nemlig i retten, at han havde lånt sin telefon ud den pågældende aften.

Forsvareren lagde stor vægt på, at selv hvis tiltalte havde befundet sig i Aalborg på gerningstidspunktet, hvilket han nægter, så er der intet bevis for, at han rent faktisk havde begået hærværket.

Den 28-årige mand fortalte, at han aftenen 3. april havde nogle venner på besøg i sin lejlighed i Aars. De spiste aftensmad sammen, spillede Xbox, så tog de fleste hjem, og en enkelt blev og overnattede.

Den forklaring bakkede et vidne op. En mand som fortalte at have befundet sig hjemme ved tiltalte den aften, og at de, efter alle andre gik hjem, havde spillet Xbox, inden de gik i seng. Både vidnet og tiltalte fortalte, at de ikke forlod lejligheden den aften.

Smidt med rød maling

Om morgenen 4. april blev Nordjyllands Politi kaldt ud til den jødiske kirkegård i Aalborg. Der var blevet kastet rød maling, som ifølge anklangen skulle forestille blod, på muren udenfor kirkegården.

Flere dukker blev også fundet på stedet, smurt ind i maling, både på fortorvet og inde på gravpladsen.

Derudover var der flyers med antisemitiske budskaber fra Nordfront spredt rundt omkring.

Den 28-årige mand har været varetægtsfængslet siden 14. april, og nægtede sig i retten fredag skyldig.

Anklager: Utroværdig

I sin bevisfremsættelse lagde anklageren stor vægt på, at det var tiltaltes telefon, som med stor sandsynlighed har taget billederne af hærværket.

En specialkonsulent ved Rigspolitiet Nationalt Cyber Crime Center fortalte i retten, at han havde lavet tekniske undersøgelser af tiltaltes mobiltelefon.

De viste, at det med stor sandsynligheden var den, der tog billeder af hærværket og efterfølgende sendte dem i en besked med teksten "ved den jødiske kirkegård i Aalborg".

Den 28-årige mand nægtede ikke, at billeder kunne være taget med hans mobil, men at han havde lånt den ud, så det var ikke ham, som havde gjort det.

Anklageren nævnte derudover, at den 28-årige mand har været medlem af den Nordiske Modstandsbevægelse, og at man ved en ransagelse af hans hjem i Aars fandt flyers og tøj derfra.

Tiltalte fortalte, at han i november 2019 meldte sig ud af den Nordiske Modstandsbevægelse efter sagen i Randers, hvor 84 jødiske gravsten blev overhældt med maling, fordi han ikke gik ind for hærværk.

Det indkaldte vidne forklarede, at han sammen med nogle andre havde befundet sig hjemme ved den tiltalte for at have et månedsmøde i den Nordiske Modstandsbevægelse.

Men anklageren mente, at både den tiltalte og vidnets forklaringer om aftenens forløb var utroværdige, og at retten skulle se bort fra dem, når de bedømte sagen.

Domfældelse udsat

Mens forsvareren mener, at den 28-årige mand skulle frifindes, så mener anklageren, at han skal idømmes fem måneders ubetinget fængsel.

Derudover er han på nuværende tidspunkt prøveløsladt fra en fængselsstraf, han fik i februar 2019, for trusler på livet og besiddelse af våben under særligt skærpende omstændigheder, så med yderligere 10 måneder for den straf, burde han ifølge anklageren få et år og tre måneders fængsel.

Dommeren og domsmændene har optaget sagen til dom, og der vil formenligt falde dom mandag 14. juni klokken 13.30.