28-årig tiltalt for hærværk mod jødisk gravplads

AALBORG:Fredag skal en 28-årig mand i retten, tiltalt for hærværket mod Den Jødiske Kirkegaard ved Sankt Jørgens Gade i Aalborg 4. april.

I retten bliver han mødt med tiltaler for overtrædelse af den straffelovens såkaldte racismeparagraf samt for groft hærværk under skærpende omstændigheder.

Straffelovens racismeparagraf I straffelovens paragraf 266b, der kaldes "racismeparagraffen", står: "Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år. Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed." Kilde: Retsinformation.dk VIS MERE

Ifølge tiltalen begik den 28-årige hærværket sammen med en eller flere andre gerningsmænd omkring klokken 00.30.

Og efter anklagemyndighedens vurdering var hærværket religiøst motiveret og af systematisk eller organiseret karakter, ligesom den 28-årige også er tiltalt for at have fremsat udtalelser af truende eller nedværdigende karakter med baggrund i andres tro.

Ved hærværket blev der nemlig smurt rød maling på muren ved gravpladsen. Derudover var der smidt to dukker, indsmurt i rød maling. Den ene dukke lå inde på gravpladsen, den anden på fortovet udenfor.

Der var også opsat og efterladt plakater med antisemitiske tekster, underskrevet den højreekstremistiske organisation Nordfront.

Strafferammen for groft hærværk er op til seks års fængsel, mens der kan gives op til to års fængsel for overtrædelse af racismeparagraffen.