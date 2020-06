28-årig stjal våben - og opbevarede dem i sin lejlighed

AALBORG:Ved retten I Aalborg blev der tirsdag afsagt dom mod den 28-årige Patrick Dahl Maibak fra Aalborg. Han var tiltat for at have været i besiddelse af våben samt at have begået indbrud.

Dommen lød på tre år og ni måneders ubetinget fængsel. Det oplyser anklager Kristina Frandsen.

Han blev dømt for i sin lejlighed i Aalborg at have været i besiddelse af seks styks våben og tilhørende ammunition. Det drejer sig blandt andet om to rifler og forskellige haglgevær.

Derudover blev han også dømt for at have været i besiddelse af ni knive, hvis klinger var mere end 12 centimeter.

Indbrud for mere end en halv million

Udover besiddelse af våben blev Patrick Dahl Maibak også dømt for at have begået to indbrud. Det første fandt sted på en adresse i Storvorde i september sidste år, hvor han sammen med en anden stjal for minimum 190.000 kroner.

De to mænd stjal blandt andet forskelligt værktøj, smykker, designermøbler, to rifler, tre haglgeværer samt ammunition.

- Han erkendte, at han havde begået indbruddet, hvor han også havde stjålet våbnene fra et våbenskab. Han erkendte også, at han havde opbevaret dem på sin bopæl, siger Kristina Frandsen.

Det andet indbrud blev begået på en adresse i Gistrup i oktober sidste år. Også her begik han indbruddet sammen med en anden. De stjal sammenlagt for for cirka 390.000 kroner, og de kom afsted med blandt andet et maleri, en fladskærm og en designerstol.

- Han blev dømt for besiddelse af våbnene og de to indbrud, og det er de forhold, der er de strafbærende i hans dom, siger Kristina Frandsen.

Endelig blev han også dømt for at have opbevaret omkring 124 kilo fyrværkeri uden at have de rette tilladelser.

Manden modtog dommen