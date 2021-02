29-årig aalborgenser bliver ved med at gå rundt med kniv på sig

En 29-årig mand fra Aalborg er mandag blevet varetægtsfængslet i fire uger for at have overtrådt knivloven.

Han blev søndag 7. februar anholdt på Grønlands Torv i Aalborg, fordi han havde en kniv på sig.

Manden har tidligere overtrådt knivloven, og derfor valgte retten i Aalborg at fængsle ham i fire uger, for at sikre, at han ikke gør det igen.

Anholdelsen er et resultat af, at Nordjyllands Politi er begyndt at patruljere mere i blandt andet det centrale Aalborg for at skabe mere tryghed.

- Det viser, at den her type kriminalitet er helt uacceptabel. Vi vil ikke se knive eller andre våben i det offentlige rum, der kan medvirke til at skabe utryghed for borgerne. Det ser vi med stor alvor på, skriver vicepolitiinspektør Niels Kronborg i en pressemeddelelse.