29-årig dømt for antijødisk hærværk: - Det er justitsmord

AALBORG:"Justitsmord".

Sådan lød ordene fra en tydeligt frustreret 29-årig mand, da han i håndjern blev eskorteret ud af Retten i Aalborg for at blive kørt tilbage til fængslet fredag eftermiddag.

Kort forinden var den 29-årig blevet dømt for overtrædelse af racismeparagraffen og hærværk på den jødiske gravplads i Aalborg kort efter midnat 4. april.

Dommen lød på et års ubetinget fængsel - heraf var de 10 måneder dog en reststraf fra en tidligere dom.

Den 29-årig havde under retssagen nægtet ethvert kendskab til hærværket, og især to punkter var afgørende for sagen - og dommen: Hans fortid - eller nutid - i det højreekstreme miljø samt billeder af hærværket, der blev fundet på en af hans telefoner.

Hærværket bestod i antisemitiske budskabet skrevet med rød maling på muren ind til gravpladsen samt dukker med rød maling, der var smidt ind på gravpladsen.

Og det stod nemlig ret hurtigt klart, at det var Den Nordiske Modstandsbevægelse, der stod bag hærværket. Der var nemlig spredt flyers ud fra den højreradikale hjemmeside Nordfront, som på deres hjemmeside også krediterede Den Nordiske Modstandsbevægelse for hærværket i en såkaldt kamprapport.

Selvom den 29-årige under retssagen hævdede, at han ikke længere var en del af bevægelsen, så blev det dog slået fast, at han om aftenen inden hærværket lagde lejlighed til et medlemsmøde for flere aktive medlemmer af Den Nordiske Modstandsbevægelse.

Retten troede derfor ikke på, at aftenen kun handlede om at spille Playstation og backgammon, men lagde til grund, at den 29-årige var aktiv i den højreradikale bevægelse på det tidspunkt.

Utroværdig forklaringer

Dernæst var den 29-årigs Samsung mobiltelefon vigtigt. Telefonen var en ud af fire telefoner, som han havde, og det var netop denne telefon, der havde taget billeder af hærværket, som senere kunne ses på Nordfronts hjemmeside.

Det blev også slået fast, at disse billeder blev slettet senere samme nat.

Den 29-årig forklarede i retten, at han havde lånt telefonen ud til en anden mand samme aften, som hærværket blev begået.

Det var dog en ny forklaring, som han ikke tidligere har fortalt til politiet, men her forklarede han, at det var fordi, han ikke ønskede, at politiet skulle presse ham til at fortælle, hvem han lånte telefonen til.

For heller ikke i retten ville han sige, hvem han lånte den ud til, ville han ikke fortælle. "Det vil være det sammen som at stikke nogen", forklarede han i retten.

Men den forklaring troede retten altså ikke på og kaldte forklaringen "utroværdig og konstrueret".

Protest over varetægtsfængsling

Der var ikke andre tekniske beviser i sagen, som f.eks. videoovervågning eller dna, og der har heller ikke været vidner, der har set den 29-årige på gerningsstedet.

I sin procedure sagde den 29-åriges forsvarer, at der ikke var nogen beviser for, at manden havde været på gerningsstedet. Og selvom han så faktisk havde været der og taget billederne, så var det ikke ensbetydende med, at han havde begået hærværket.

Men det var en enig domsmandsret der fandt, at det var den 29-årige der tog billederne, og at han sammen med flere ukendte gerningsmænd begik hærværket.

Dog blev han ikke dømt for groft hærværk, som han ellers var tiltalt for, men kun for simpelt hærværk.

Den dømte ankede dommen på stedet, og han kærede også den efterfølgende kendelse om fortsat varetægtsfængsling.

- Jeg har gjort rigtig meget for at omlægge mit liv, siden jeg blev løsladt sidst, men jo længere tid jeg skal sidde fængslet, jo dårligere får jeg det. Især efter en dom på så lille et grundlag, sagde den 29-årige.