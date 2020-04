29-årig dømt for voldtægt - og udvist

AALBORG:En 29 årig mand af sydeuropæisk afstamning er blevet idømt fængsel i et år og to måneder for voldtægt. Samtidig med dommen for voldtægt blev han udvist af Danmark med et indrejseforbud på hele 12 år.

Det oplyser Nordjyske Anklagere i et tweet.

Den 29-årige var ifølge anklageskriftet tiltalt for ved godt 03-tiden 18. marts i år på et hotelværelse i Aalborg at have "skaffet sig samleje" med en kvinde, der befandt sig på hotelværelset i en tilstand, hvor hun var ude af stand til at modsætte sig samlejet.

Ifølge anklageskriftet skyldtes det, at kvinden havde drukket en del og derefter lagt sig til at sove.

Den 29-årige nægtede sig under retssagen skyldig.

Han ankede da også dommen på stedet, oplyser anklager Louise Watson i tweetet.