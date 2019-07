29-årig kvinde fængslet: Bortførte sine børn til udlandet

AALBORG: En 29-årig kvinde blev fredag formiddag varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for at have ført sine to børn ulovligt ud af Danmark. Det oplyser anklager Louise B. Watson fra Nordjyllands Politi.

Børnene blev ført til "et andet europæisk land", som de er kommet hjem fra. Kvinden har været begæret anholdt og efterlyst via de internationale politisamarbejder, og ankom torsdag til Danmark, hvor hun blev anholdt og formelt sigtet.

Grundlovsforhøret fredag var det grundlovsforhør, der formelt skal til, hvor en dansk dommer skal tage stilling til, om vilkårene for en sigtelse og fængsling er til stede efter dansk lov.

Kvinden kærede ikke kendelsen.