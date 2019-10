29-årig mor bortførte sine tre børn: Vidste ikke det var ulovligt

AALBORG:En 29-årig sudanesisk mor er tirsdag blevet idømt halvandet års fængsel for at have bortført sine tre børn i over et år.

Kvinden rejste 23. februar til Tyskland med sin børn, der er henholdsvis ni år og to på seks år. Her boede hun indtil 2. april i år, hvor hun blev anholdt af tysk politi.

Det fortæller anklager Louise Watson.

I Retten i Aalborg erkendte den 29-årige, at hun var rejst til Tyskland med børnene, men hun forklarede også, at hun ikke var klar over, at hun gjorde noget ulovligt, fortæller anklageren.

Kvinden har fælles forældremyndighed over de tre børn, men hun havde ikke aftalt med faren, at hun kunne tage børnene med ud af landet.

Og retten mente, at hun burde have indset, at det var ulovligt at rejse ud af landet med dem, når der ikke var enighed.

De tre børn var efterlyst, efter den 29-årige havde taget dem med sig, ligesom der var udstedt en international arrestordre på kvinden.

Kvinden blev udleveret til Danmark 18. juli, og har siddet varetægtsfængslet siden 19. juli.

Udover fængselsdommen fik hun en advarsel med hensyn til en udvisning af landet. Advarslen blev givet, fordi en udvisning vil gå imod Danmarks internationale forpligtelser, forklarer Louise Watson.

Den 29-årige kvinde modtog dommen.