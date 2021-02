3. Limfjordsforbindelse: Grundejere vil have motorvejen flyttet yderligere eller droppet helt

AALBORG:- Det er godt, det kommer længere vest på, det er der ingen tvivl om, siger Christian Holmgren.

Han er en af de borgere i Hasseris Enge, der nu kan se frem til at bo lidt længere fra en motorvej, hvis 3. Limfjordsforbindelse bliver vedtaget.

Vejdirektoratet har nemlig, efter ønske fra blandt andet grundejere og kommunen, lavet en ny linjeføring i deres kommende VVM-undersøgelse, der fører motorvejen syd for fjorden længere væk fra Hasseris Enge og Sofiendal Enge. Det sker for at mindske støjgenerne og hvor meget vejen kommer til at påvirke områderne visuelt.

Christian Holmgren var blandt de første, der flyttede ud til området i starten af 00’erne, og det er ham, der administrerer områdets Facebook-side.

Selv er han ikke selv tilhænger af en forbindelse i Egholmlinjen, men han er glad for myndighederne har lyttet til borgernes indsigelse om muligheden for at flytte motorvejen.

- Det her er et udtryk for, at det til en vis udstrækning bliver taget i betragtning. Så kan man diskutere om 200 meter er noget, der batter. Det kan jeg ikke vurdere. Det synes jeg ikke umiddelbart, det gør, men 200 meter er meget i procent i forhold til de oprindelige planer, fortæller han.

Grundejerforening vil have den længere ud

Under høringsprocessen ved den seneste VVM-undersøgelse i 2011, nævnte flere parter, de gerne ville have motorvejen flyttet mod vest.

Da Vejdirektoratet så blev bestilt til at lave en ny, opdateret VVM-undersøgelsen på Egholmlinjen, lød en del af bestillingen, at de skulle undersøge den mulighed.

Hos Hasseris Grundejerforening, der stillede forslaget om en vestligere linjeføring tilbage i 2011, er formanden glad for, myndighederne har lyttet.

- Det kan jeg kun glæde mig over, også set i lyset af der er blevet udstykket og bygget boliger siden. Boliger, som vil komme til at ligge utroligt tæt på motorvejen, siger Torben Thorup, der er formand for grundejerforeningen.

Hvor langt væk den nye linje er, er lidt forskellig fra punkt til punkt, men ud for Hasseris Enge er flytningen på omkring 200 meter. Ifølge Vejdirektoratet, har man ikke kunnet flytte forbindelsen yderligere mod vest. Blandt andet fordi man skulle tage hensyn til drikkevandsboringer i området.

Torben Thorup kunne dog godt have ønsket sig forbindelsen kom endnu længere væk.

- Det er det muliges kunst. Du skal gennem en smal strækning ved Drastrup og tage hensyn til de vandreservoirer, så det er et spørgsmål om helheden. Du kan ikke få i både pose og sæk. Men jeg havde da ønsket, den kunne flyttes 500 meter ud i hvert fald, for byen har i den mellemliggende periode udviklet sig.

Grundejerforeningen foretog en undersøgelse blandt medlemmerne for to år siden, hvor de spurgte ind til folks holdning til 3. Limfjordsforbindelse i Egholmlinjen. Torben Thorup fortæller, at resultatet var 50/50 blandt dem, der svarede.

- Du finder ikke mange tilhængere af en vestlig tredje forbindelse ude hos os. Det gør du ikke. Det skamferer jo naturen fuldstændig, siger beboer i Hasseris Enge, Christan Holmgren. Foto: Lars Pauli

Ødelægger området

I Hasseris Enge fortæller Christian Holmgren, at beboerne i området godt kendte til planerne om en motorvej, da de flyttede dertil. Men det er ikke just de fleste, der ser frem til en motorvej tæt på deres hus.

- Jeg tror ikke, du kan finde mange ude hos os, der synes, det er en god idé med en forbindelse lige der. Alle os, der bor herude, bruger området til rekreative formål; gå, løbe eller cykle. Det er et lækkert område, og det bliver jo fuldstændig ødelagt, siger han og forklarer:

- Grunden til Hasseris Enge er blevet til det, det er i dag, er området, som det er. Det er det naturskønne område. Det ødelægger man fuldstændig med den motorvejsforbindelse.

