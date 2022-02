30-årig anholdt blandt 10 paller stjålet vin og en masse havemaskiner

AALBORG:Da politiet slog til mod et lager i Tylstrup 3. november sidste år, ramte de nærmest en guldåre af tyvekoster.

På lageret blev der fundet 10 paller stjålet vin, adskillige havemaskiner og dyre kaffemaskiner til en samlet værdi af omkring 500.000 kroner.

På lageret befandt sig en 30-årig mand, som politiet havde holdt øje med et stykke tid - blandt andet ved aflytning og sporing.

Fredag blev den 30-årige Nikolaj Voldstedlund Møller, så dømt to år og fire måneders ubetinget fængsel for omfattende indbrudstyveri og hæleri til knap en million kroner.

I straffen indgår også en reststraf fra en tidligere dom.

Dømt for flere indbrud

De store mængder vin var stjålet ved et indbrud på et lager i Nyborg 4. oktober, hvor den 30-årige begik indbrud sammen med flere andre ukendte gerningsmænd.

I Retten i Aalborg erkendte han tyveriet af de vin, politiet fandt på hans lager, ligesom han også erkendte de andre ting, politiet fandt.

Men det var ikke det eneste, den 30-årige havde på samvittigheden.

I Retten i Aalborg blev han også dømt for et indbrud i et nybyggerhus ved Viborg 25. oktober. Her blev der stjålet 18 ovenlysvinduer og en masse hårde hvidevarer til over 200.000 kroner, fortæller anklager Anne Thyrrestrup.

Her erkendte den 30-årige også, at det var ham, der havde stjålet tingene, men han mente dog ikke, der var tale om indbrud, da hoveddøren til nybyggerhuset var ulåst, fortæller anklageren.

Planlagde trampolin-kup

Endelig blev den 30-årige også dømt for et kæmpe tyveri af 49 trampoliner og 22 sikkerhedsnet fra et lager i Nørresundby til en samlet værdi af omkring 342.000 kroner.

Her havde den dømte dog ikke selv deltaget i tyveriet, der blev udført af andre gerningsmænd, men han erkendte, at han havde planlagt tyveriet, fortæller Anne Thyrrestrup.

Ved indbruddet blev gerningsmændene på stedet taget på fersk gerning, da de skulle til at læsse de mange trampoliner på en lastbil.

Retten dømte dog den 30-årige i fuldt omfang for medvirken til indbruddet.

En 37-årig mand var også tiltalt for at have været med til at stjæle pallerne med vin ved indbruddet i Nyborg.

Han blev idømt seks måneders fængsel, hvoraf de tre blev gjort betinget, oplyser Anne Thyrrestrup.

Den 30-årige udbad sig betænkningstid med henblik på en eventuel anke af dommen.

Den 37-årige modtog dommen.