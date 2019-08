30-årig blottede sig på Nytorv

AALBORG: Torsdag eftermiddag klokken 17.25 måtte Nordjyllands Politi en tur området omkring McDonalds på Nytorv i Aalborg, hvor man havde fået en anmeldelse om en forvirret mand, der gik rundt og krænkede piger på stedet. Blandt andet fremviste han sit lem for de tilstedeværende, oplyste anmelderen.

Det viste sig at være en 30-årig mand, der blev anholdt, oplyser vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi. Den 30-årige blev løsladt efter endt afhøring.

En af pigerne, der var blevet antastet af den 30-årige mand, kunne fortælle betjente, at han også havde været på spil for en uge siden, hvor han havde blottet sig for hende.