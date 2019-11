30-årig står måske bag fire røverier i dagligvarebutikker

VENDSYSSEL:En 30-årig mand, som blev anholdt og sigtet for røveri mod Spar-købmandsbutikken på Blomsterbakken i Vestbjerg lørdag aften, fremstilles søndag i grundlovsforhør. Her vil politiet kræve ham fængslet.

Samtidig er politiet nu i gang med at undersøge, om han også står bag tre andre røverier mod dagligvarebutikker i Vendsyssel.

Røveriet med Spar i Vestbjerg skete lørdag aften ved 21-tiden. Her truede en mand med en ukendt genstand og stak af med kontanter. Vidner mener at have set, at han kørte væk i en rød VW-personbil uden lydpotte.

Få timer efter blev en 30-årig mand anholdt nær Vrå, da politiet var til stede i anden anledning. Politifolkene mente, at den 30-årige mindede om det signalement, der var af gerningsmanden fra røveriet mod Spar i Vestbjerg, oplyser vagtchef Per Jørgensen fra Nordjyllands Politi.

Den 30-årige mand havde en bilnøgle på sig, og politiet fandt bilen i nærheden, en rød VW magen til den, der var set i Vestbjerg tidligere på aftenen

Samtidig havde den 30-årige kontanter på sig - et beløb, der svarede til det, som var blevet røvet hos Spar-købmanden.

For kun tre måneder siden var der også røveri mod Spar i Vestbjerg. Dengang blev en ekspedient truet med en lang kniv.

Nu undersøger politiet, om den 30-årig, der blev anholdt lørdag aften, står bag begge røverier mod Spar-butikken. Samtidig undersøges, om han også kan være gerningsmand til to væbnede røverier mod henholdsvis Dagli'Brugsen i Gandrup 18. oktober og Dagli'Brugsen i Sulsted 3. november.

De røverier skete også om aftenen, hvor gerningsmanden truede med kniv. Og ved et af de røverier mener vidner at have set en rød bil.

Den 30-årige mand, som nu er anholdt, er fra Vendsyssel og tidligere dømt for røveri, ifølge politiet.