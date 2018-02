300 huse kobles på solenergi

SØNDERHOLM: Cirka en fjerdedel af varmeforbruget hos de cirka 300 husstande tilknyttet Sønderholm Varmeværk skal dækkes af solen.

På sit seneste møde godkendte Aalborg Kommunes by- og landskabsudvalg et forslag til en lokalplan, der ved endelig godkendelse tillader et 4200 kvadratmeter stort solfangeranlæg på et 1,6 hektar stort areal nord for Sønderholm.

Efter kommende godkendelse i byrådet skal forslaget i offentlig debat i otte uger, før det igen inklusiv eventuelle indsigelser skal behandles politisk.

Udover den klimamæssige fordel er der da også en økonomisk gevinst i udsigt for Sønderholms borgere. Formand for Sønderholm Varmeværk Morten Ellermann har tidligere til NORDJYSKE oplyst, at den skønnede årlige besparelse per husstand er cirka 1000 kroner. Han gav ved samme lejlighed udtryk for, at hensynet til miljøet også er en motiverende faktor.

Anlægget, der er dimensioneret til at kunne dække forbruget 100 procent i sommerperioden, er budgetteret til at koste cirka 8,5 mio. kr.