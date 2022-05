300 rockere festede - politiet registrerede alle gæster

VODSKOV:Der kørte i løbet af lørdag usædvanligt mange store motorcykler ind ad Lerbækvej i Vodskov.

Det skyldtes, at den hypede fest ved indvielsen af et nyt klubhus i den hollandsk baserede rockergruppe Satudarahs chapter i Nordjylland havde deltagelse af omkring 300 rockere fra hele Europa.

Det vurderer vagtchef Ole Buus fra Nordjyllands Politi.

- Det gik heldigvis fredeligt for sig. Vi var på stedet til godt og vel midnat med patruljer, men de kunne nøjes med at registrere de deltagere, der kom til festen, og ellers gik det hele stille og roligt for sig - trods de mange udenlandske gæster, konstaterer vagtchefen.

De mange gæster fra hele Europa blev registreret af Nordjyllands Politi i et telt ved det nye klubhus.

Politiets indsats var først og fremmest en såkaldt tryghedsskabende indsats, men politiet registrerede samtlige deltagere med navn og foto for at vide, hvem og hvorfra de mange rockere kom.

Og det blev altså ved en ganske fredelig omgang festligheder.