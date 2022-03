300 ukrainske flygtninge skal bo i Dokkedal

DOKKEDAL:Søndag flytter en række nye beboere ind på Center Dokkedal, der ligger ved Mulbjerge syd for Egense.

Beboerne er cirka 300 ukrainske flygtninge - hovedsageligt kvinder og børn.

- Det er Udlændingestyrelsen, der sammen med Vesthimmerlands Kommune lige nu står for placeringen af de ukrainske flygtninge. I den kommende uge skal Folketinget behandle en lovgivning, som giver flygtningene mulighed for at få opholdstilladelse, så kommunerne overtager ansvaret. Aalborg Kommune er glade for at kunne hjælpe de ukrainske flygtninge, siger Arne Lund Kristensen, der er direktør for Job og Velfærd og står i spidsen for kriseberedskabet i Aalborg Kommune.

Center Dokkedal, som er en tidligere efterskole, skal efter planen være i brug til og med maj måned.

Herefter vil centeret overgå til allerede bookede, private arrangementer hen over sommerperioden.

Centret vil i første omgang blive bemandet af personale fra Center Ranum og Center Østrup.