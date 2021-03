31-årig anmeldte vold med peberspray, men blev selv fængslet

AALBORG:En fest og larm i en opgang i Sunesonsgade i Aalborg udviklede sig tirsdag aften til et opgør med peberspray.

Onsdag blev en 31-årig mand varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for at have sprøjtet peberspray på to andre personer i opgangen på Sunesonsgade.

Men det var faktisk den 31-årige selv, der tilkaldte politiet og anmeldte de to andre mænd for at have sprøjtet peberspray mod ham, forklarer anklager Stine Eriksen fra Nordjyllands Politi.

Da politiet kom ud til adressen, kunne de hurtigt se, at der ikke rigtig var tegn på, at den 31-årige var blevet ramt af peberspray.

Derimod var de to andre mænd tydeligt mærket af at have fået peberspray i øjnene, forklarer anklageren.

Derfor endte det altså med, at den 31-årige blev sigtet for volden. Og da peberspray betragtes som et våben, og de to andre mænd blev ramt i øjnene, så er manden nu sigtet for grov vold.

I grundlovsforhøret fastholdt den 31-årige dog sin forklaring om, at det var de to andre mænd, der angreb ham med peberspray.

Han forklarede, at sammenstødet var opstået på grund af noget uenighed omkring larm i opgangen.

Den del var de to andre mænd enige i - men de har altså forklaret til politiet, at det var den 31-årige, der sprøjtede med peberspray.

Den 31-årige er tidligere dømt for vold så sent som sidste år. Han kærede ikke varetægtsfængslingen.