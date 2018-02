31-årig dømt: Må betale kæmpestor bøde

AALBORG: En 31-årig mand fra Aalborg var torsdag formiddag for Retten i Aalborg, hvor han var tiltalt for ikke mindre end 26 anklager. Han var blandt andet tiltalt for at have forsøgt at snyde i skat ved at indberette falske kørselsfradrag og fradrag til renteudgifter til bankgæld og offentlig gæld på sin selvangivelse. Han forsøgte i alt at unddrage Skat for lige over 300.000 kroner. I retten forklarede han blot, at han havde forsøgt at snyde i skat på grund af økonomiske vanskeligheder.

Det oplyser anklager Mette Vestergaard fra Nordjyllands Politi.

De andre forhold omhandlede, at den 31-årige havde taget et billede af et NemID fra sin tidligere arbejdsplads og brugt det til at skaffe sig adgang til firmaets konto.

Derudover havde han adskillige gange hen over sommeren 2016 brugt en andens kortoplysninger til at betale for sit eget daglige forbrug.

Den 31 årige forklarede i retten, at han havde fundet et betalingskort på jorden, og at han havde indtastet oplysningerne på sin MobilePay. Derefter smed han kortet fra sig igen.

Den 31-årige blev dømt for skyldig i alle anklager, og han modtog en dom på seks måneders betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste, samt en bøde på 275.000 kroner.