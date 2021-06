31-årig fuld og narkopåvirket mand begik indbrud, stjal bil og påkørte parkeret bil

VODSKOV:Nordjyllands Politi har fredag eftermiddag anholdt en 31-årig mand i Vodskov, efter de havde fået flere opkald fra beboere i byen. Det fortæller vagtchef Karsten Højrup.

De første opkald kom omkring klokken 13.30, efter en mand på en parkeringsplads på Attrupgårdvej i byen havde påkørt en parkeret bil. Begge biler fik buler og ridser, men alligevel forsvandt den 31-årige mand til fods efter påkørslen.

Manden var tydeligt beruset, fortalte vidner efterfølgende til politiet.

Da politiet kom frem, fandt de ud af, at bilen var stjålet i forbindelse med et indbrud i en villa på Vodskovvej.

Det lykkedes politiet at finde og anholde manden i Vodskov kort tid efter, og her viste det sig, at han ikke kun var påvirket af alkohol, men også af narkotika.

Den 31-årige mand er derfor nu i politiets varetægt, hvor han skal blive, indtil det er vurderet, hvad der skal ske videre i indbrudssagen.

I den forbindelse hører politiet gerne fra vidner, der har set eller hørt noget.