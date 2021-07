31-årig holdt kniv mod kvindes hals under voldtægt

AALBORG:En voldtægt begået for godt fire år siden fik tirsdag sin foreløbige afslutning med en dom til den tiltalte - en 31-årig mand.

Manden havde ifølge anklageskriftet med vold og trusler "tiltvunget sig samleje" med en kvinde på et grønt område i Aalborg.

Voldtægten blev ifølge anklageskriftet begået 1. juli 2017 ved 15-tiden.

Under voldtægten skulle den dengang 27-årige mand ifølge anklageskriftet have presset en kniv mod kvindens hals og holdt en hånd for hendes mund, hvorefter han - stadig med kniven presset mod kvindens hals - havde tvunget kvinden til at give ham oralsex og derefter begået fuldbyrdet voldtægt mod kvinden.

Samtidig truede han ifølge anklageskriftet kvinden ved at sige, at han ville skære halsen over på hende, hvis hun sagde noget.

- Han blev dømt efter anklageskriftet, og han fik en dom på to års ubetinget fængsel, som er en tillægsstraf for en dom, han er i gang med at afsone for anden kriminalitet, oplyser anklager Mette Bendix fra anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi.

Om grunden til, at voldtægtssagen først er kommet for retten nu godt fire år efter, forbrydelsen blev begået, siger anklageren, at der ikke er nogen forældelsesfrist for denne type kriminalitet, og at voldtægten først er blevet anmeldt i år.

- Det er ikke usædvanligt i denne type sager. Der kan være mange grunde til, at forurettede først anmelder sager af denne slags år efter de er sket, lyder det fra Mette Bendix

- Retten lagde til grund for dommen, at der var kommet en meget troværdig forklaring fra den forurettede, og hendes forklaring blev støttet af de øvrige omstændigheder i sagen, forklarer anklageren.

Hun oplyser, at den dømte under hele sagen har nægtet sig skyldig, og at han ankede dommen på de to års fængsel på stedet.