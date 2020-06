31-årig mand varetægtsfængslet: Politiet ransagede fire adresser i Aalborg

AALBORG:Betjente fra Nordjyllands Politi slog fredag formiddag til på i alt fire adresser forskellige steder i Aalborg

”Vores ransagning skete på baggrund af et konkret tip,” oplyser lederen af politiets efterforskning i sagen, politikommissær Casper Jacobsen.

I alt blev der beslaglagt 125 gram kokain, 60 gram hash, piller, salgsremedier og derudover blev der også beslaglagt et større kontantbeløb.

Nordjyllands Politi slog til i en koordineret ransagningsaktion på de fire adresser, oplyser Casper Jacobsen, der erklærer sig godt tilfreds med forløbet af politi-aktionen:

”Vi anholdt ved aktionen i alt tre personer, som vi har sigtet for at overtræde straffelovens § 191 ved at have været i besiddelse af den store mængde narkotika med henblik på videreoverdragelse,” siger politikommissæren.

De anholdte er to mænd på 31 år og 67 år samt en kvinde på 57 år – alle de anholdte er fra Aalborg-området.

Den 67-årige mand og den 57-årige kvinde er løsladt efter endt afhøring, dog er de fortsat sigtet i sagen, mens den 31-årige mand lørdag 13. juni 2020 blev fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Aalborg, hvor politiet krævede lukkede døre af hensyn til den videre efterforskning.

Ved grundlovsforhøret blev den 31-årig mand varetægtsfængslet i tre uger.