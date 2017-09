31-årig skyldig i manddrab

THISTED: Nævningene var ikke i tvivl om, at den 31-årige GS fra Thisted var skyldig i drab, da de fredag eftermiddag afsagde deres kendelse.

Dermed var der ikke i sagen forhold, som betød, at der kunne dømmes for vold med døden til følge.

Drabet fandt sted om aftenen 27. februar i en lille lejlighed på Møllevej i Thisted, hvor den 31-årige stak en anden 31-årig mand mere end 70 gange med to køkkenknive.

Flere af stikkene var så dybe, at de enkeltvis var dræbende.

Også dømt for forsøg på vold

Straffen blev ikke fastlagt fredag, men bliver først behandlet på den sidste retsdag, som er berammet til begyndelsen af oktober.

Ud over drabet skulle den 31-årige dømmes for vold i en sag fra september sidste år, men her vurderede nævningene, at det rakte beviserne ikke til, så det blev til skyldig i forsøg på vold.

Den 31-åriges forsvarer vil ikke udtale sig om den mulige straf, men retspraksis siger 12 år, og først efter straffen er udmålt tager han stilling til, om sagen skal ankes til landsretten.