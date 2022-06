32-årig i Audi kørte vanvidskørsel i Aalborg

AALBORG:Klokken 15.23 modtog Nordjyllands Politi en anmeldelse om, at en sort Audi kørte meget hurtigt og voldsomt væk fra Eriksholmparken i det nordlige Aalborg, efter en borger havde henvendt sig til føreren.

- En borger mistænkte føreren for at være påvirket, hvorfor vedkommende konfronterede bilisten. Herefter stak bilisten af i høj fart henover et fortov, fortæller vagtchef hos Nordjyllands Politi, Karsten Højrup.

Da politiet kom frem til Eriksholmparken, fandt de ikke bilen, men derimod en passager, som kunne fortælle, at bilisten blandt andet havde kørt over 200 km/t ad motorvejen og også i meget høj fart ad landevejen.

- Senere fandt vi den sorte Audi A4 holdende på Sjællandsgade i Aalborg. Vi fandt også føreren af bilen tæt på. Han blev anholdt klokken 16.30 og taget med på stationen, siger Karsten Højrup.

Vagtchefen fortæller desuden, at politiet lægger op til, at bilen skal beslaglægges jævnfør reglerne om vanvidskørsel, og at den 32-årige fører formentlig stilles for et grundlovsforhør torsdag.