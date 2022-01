33-årig amok: Stak mand og slog kvinde med hammer

NØRRESUNDBY:En mand på 29 og en kvinde på 30 fik en brutal start på den nye uge, da de mandag morgen blev overfaldet i en lejlighed på Mølndalsvej i Nørresundby.

Her stak en 33-årig mand manden i låret med en spids genstand og slog kvinden med en hammer.

Overfaldet skete kort efter kl. 8. Kl. 9.13 ringede de to ofre selv 112, og med et præcist signalement i hånden blev gerningsmanden anholdt i området kort før kl. 9.30.

- De tre personer kender hinanden, og det handler muligvis om jalousi, oplyser vagtchef Poul Fastergaard fra Nordjyllands Politi.

Mens de to ofre blev kørt på sygehuset for at få behandlet deres skader, som ikke er livstruende, så blev den 33-årige overfaldsmand taget med på stationen.

Her venter han endnu på at blive afhørt.

- Han er endnu ikke i stand til at blive afhørt, men det bliver han i løbet af aftenen, oplyser Poul Fastergaard.

Efter afhøringen vil politiets jurister tage stilling til, om den 33-årige mand skal fremstilles i grundlovsforhør tirsdag formiddag. Det taler meget for, at han bliver.

- Det er trods alt rimeligt alvorligt, hvad han har gjort, konstaterer Poul Fastergaard.