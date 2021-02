33-årig anholdt med rygsækken fuld af marihuana

NØRRESUNDBY:En 33-årig rumænsk mand har tilbragt det sidste af natten til mandag på politigården i Aalborg, efter at han ved midnatstid blev anholdt gående runde i Nørresundby med sin rygsæk fuld af marihuana.

Det oplyser vagtchef Karsten Højrup Krisetesen, Nordjyllands Politi.

Rumæneren gik rundt på Sundby Brygge i Nørresundby, hvor han ifølge vidner opførte sig mærkeligt og kontaktede folk i et forsøg på at sælge dem narkotiske stoffer..

- Vi sendte en patrulje derover, og de kunne efter vidnernes beskrivelse nemt finde manden, da han gik rundt i en orange jakke. Han havde over 300 gram marihuana i sin rygsæk, forklarer vagtchefen.

Rumæneren blev derfor anholdt og taget med på politigården. Han har tidligere boet i Danmark, men var rejst ud af landet for så altså nu at være vendt tilbage, men uden at have fast bopæl.

- Vi arbejder på at finde ud af, hvor han er kommet fra. Vi skal have ham afhørt med en tolk her i løbet af formiddagen, og så skal juristerne tage stilling til, hvad der skal ske med ham. Der kan blive tale om sigtelser for overtrædelse af udlændingeloven og loven om euforiserende stoffer. Det kan så udløse en straksbøde og formentlig en udvisning af manden, oplyser Karsten Højrup Kristensen.