34-årig dømt til anbringelse: Kontaktede børn via PlayStation

NORDJYLLAND:En 34-årig mand fra Himmerland skal tilbringe de kommende år på en lukket psykiatrisk institution.

Det afgjorde Retten i Aalborg tirsdag, efter at manden er blevet dømt skyldig i fem forhold vedrørende besiddelse af børnepornografisk materiale samt blufærdighedskrænkelser overfor børn.

To af forholdene var besiddelse af tre filmsekvenser på mobiltelefon, tablet og computer samt for at have videresendt den ene film via en kontakt på Facebook.

I de tre andre tilfælde har manden taget kontakt børn fra ti til 12 år via PlayStation og over længere tid have have sendt meget seksuelle beskeder - der ikke egner sig til gengivelse - og lydbeskeder til børnene, ligesom et 12-årigt barn modtog et billede af mandens penis.

Manden er tidligere dømt for lignende forbrydelser og sædelighedsforbrydelser, men er ikke egnet til almindelig fængselsstraf. Derfor er han i behandling under opsyn af kommunen.

Kommunen og en psykiater blev bedt om at komme med en udtalelse om manden, og på den baggrund anbefalede Retslægerådet, at manden blev anbragt på en institution.

Manden blev dømt til anbringelse på en lukket psykiatrisk institution, "med en længstetid på fem år", der dækker over, at anbringelsen efter fem år kan opretholdes, hvis læger og psykiatere vurderes at manden ville være til fare for andre eller vil begå nye forbrydelser.

Herudover fik manden et forbud mod at tage kontakt til børn under 18 år. Det forbud gælder "indtil videre", hvilket betyder, at forbuddet er på ubestemt tid.

Manden nægtede sig skyldig, og ankede efterfølgende dommen til landsretten.