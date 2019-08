34-årig fængslet for dødsulykke - havde kokain i blodet

MOU: En 34-årig mand blev torsdag formiddag varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for uagtsomt manddrab.

14. juli var han involveret i en trafikulykke på Egensevej ved Mou - ud for sommerhusområdet Skellet - hvor der skete et frontalt sammenstød mellem to biler. Her blev en 56-årig kvinde fra lokalområdet dræbt.

- En bilinspektør lavede undersøgelser på stedet, og der blev udtaget blodprøver. Vi har så fået resultaterne, og det førte til, at vi lavede en fremstilling i grundlovsforhør. For bilinspektøren kom frem til, at ulykken var sket ovre i den afdødes kørebane. Faktisk helt ovre ved rabatten. Resultatet af blodprøven viste også, at den 34-årige, der altså kørte den ene bil, var påvirket af kokain ovre mindstegrænsen, fortæller anklager Mathias Andersen.

Det udløser en bestemmelse i straffelovens paragraf om uagtsomt manddrab, som siger, at når man er påvirket af enten spiritus eller stoffer, er der tale om skærpende omstændigheder.

- Det er jo en ulykkelig sag for alle parter. Men der bliver set på det med alvorlige øjne, fordi det er sket efter indtagelse af narkotika, siger anklageren.

Den 34-årige havde også to børn i bilen. Hverken han eller børnene kom alvorligt til skade. Den 56-årige kvinde var alene i sin bil, der blev slynget ud på en mark.

Den sigtede nægtede sig skyldig i sigtelserne, fordi han ikke kunne forstå, at han skulle have været så langt ovre i den anden kørebane. Han forklarede, at han havde sin hund med sig, og at den gav lyd fra sig. Derfor var han uopmærksom et kort øjeblik og kom muligvis til at styre lidt over i den anden side af vejen. Han erkendte, at han havde indtaget kokain aftenen før.

Den 34-årige mand, der også er fra lokalområdet, kærede ikke kendelsen om varetægtsfængslet. Han er ikke tidligere kendt for lignende forhold.