35-årig havde spøjs forklaring på hjemmerøveri - men den troede retten ikke på

AALBORG:En 35-årig rumænsk mand blev torsdag ved et grundlovsforhør i Retten i Aalborg varetægtsfængslet i fire uger for et hjemmerøveri i Kongerslev-området samt to indbrud i henholdsvis Arden og Hadsund.

Hjemmerøveriet fandt sted 28. maj, mens de to indbrud blev begået i starten af juni. Han blev anholdt onsdag formiddag.

Den 35-årige var af den overbevisning, at han ikke havde begået røveri, men at det var ham, som var offeret.

- Han erkendte, at han havde været på stedet, men han havde en noget anden opfattelse af, hvad der var sket. Han nægtede sig skyldig i røveri, da han mente, at det var ham, som var blevet overfaldet, oplyser anklager ved Nordjyllands Politi Frederik B. Nielsen.

Retten afviste mandens forklaring, mens dommeren fandt en begrundet mistanke om, at han havde relation til de to indbrud.

- Varetægtsfængslingen er begrundet med, at der er en efterforskning i gang, men også at han ikke har en stor nok tilknytning til Danmark. Derfor vil vi sikre os, at han ikke smutter ud af landet, fortæller Frederik B. Nielsen.