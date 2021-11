Så mange kandidater mener ikke, at Kastrup-Larsen har været en god borgmester

AALBORG:Borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) har ikke ligefrem en rendyrket fanklub, hvis man ser på alle de kandidater, der stiller op til kommunalvalget i Aalborg.

Nordjyske har sammen med andre medier udarbejdet en kandidattest, hvor der er blevet spurgt om, hvor vidt Thomas Kastrup-Larsen i denne valgperiode har været en god borgmester for Aalborg Kommune. 35,08 procent af kandidaterne mener nemlig ikke, at Thomas Kastrup-Larsen har været en god borgmester, mens 31,91 procent af kandidaterne mener, at han har været en god borgmester, og 33,33 procent er neutrale på spørgsmålet.

Ikke overraskende mener alle socialdemokratiske kandidater, at borgmesteren har gjort det godt, men hvis man ser på støttepartiet Enhedslisten, så gælder det kun 9,09 procent, mens 63,64 procent er neutrale, og 27,28 procent ikke mener, at han har været en god borgmester. Enhedslistens spidskandidat Per Clausen har svaret neutral på spørgsmålet.

- Meget snak lidt handling

- Jeg svarer neutral, fordi det er blandet. Jeg savner, at han er meget mere offensiv i forhold til konkret handling på den grønne omstilling. Jeg synes, at det bliver meget snak og meget lidt konkret handling, siger Per Clausen.

Borgmesteren har ellers i valgkampen meldt ud, at Aalborg skal være europamester i grøn omstilling.

- Ærlig talt, hvis man kigger på de tiltag, som han forestiller sig, så bliver man ikke europamester på det og slet ikke, hvis man kaster sig ind i et varmt forsvar for en motorvej (3. Limfjordsforbindelse over Egholm, red.).

Per Clausen mener, at Thomas Kastrup-Larsen ”har prioriteret at blive enige med Venstre meget højt”.

- Det betyder efter min mening, at politikken bliver noget utydelig og flagrende.

Han tilføjer, at EL dog også kommer igennem med ting.

- Det skyldes, at han er med på det, og på den måde kan man ikke være direkte utilfreds, siger Per Clausen, der nævner klimabudgettet og flere penge til cykelområdet.

Opbakning fra R

Hos Radikale Venstre mener 88,89 procent, at Thomas Kastrup-Larsen har været en god borgmester, mens 11,11 procent er neutrale. Daniel Nyboe Andersen (R) har erklæret sig enig i testens spørgsmål. Men han svarer bl.a. også, at ”man kan også godt mærke, at Socialdemokratiet har flertal alene med 17 ud af 31 byrådsmedlemmer. Alt for mange spørgsmål afgøres internt hos Socialdemokraterne - og når først de har taget stilling, så er det jo i praksis lige meget, hvad alle andre mener. Derfor er debatten gået i stå og derfor virker det mere lukket”.

Det kommer måske heller ikke som noget chok, at Venstre ikke er begejstret. Dog mener 8,33 procent, at Thomas Kastrup-Larsen har været en god borgmester, mens 33.33 er neutrale, og 58,34 er uenige.

Venstres spidskandidat Jan Nymark Thaysen (V) er uenig i, at borgmesteren har gjort det godt. Han skriver i kandidattesten, at ”det har været sikker, men visionsløs drift, og der mangler at blive sat en retning for, i hvilken retning kommunen skal udvikle sig. Vi får simpelthen for lidt ud af vores potentiale”.

Overfor Nordjyske uddyber han.

- Hvad har han skabt?

- Nogen gange spørger jeg mig selv, hvad er det, at Thomas har fået skabt i den periode, som han har været her. Hvad er det, at han har fået gennemført, og det kan jeg ikke rigtig føle eller se nogen steder, siger Jan Nymark Thaysen.

Han peger bl.a. på, at Aalborg Historiske Museum tidligere måtte opgive planer om at flytte ind på Aalborghus Slot, fordi projektet blev for dyrt.

- Den kortsluttede han selv, der skulle ikke ske noget, siger Jan Nymark Thaysen, der var uenig i den beslutning.

Han erkender, at det ville se underligt ud, hvis Venstres spidskandidat var meget godt tilfreds med den siddende S-borgmester.

- Det ville det da, hvorfor skulle jeg ellers byde mig til, hvis jeg var godt tilfreds med det eksisterende. Det ville være at skyde sig selv i foden. Selvfølgelig skal jeg være uenig i det, siger Jan Nymark Thaysen.

Spørger man hovedpersonen selv, er han ikke overrasket over de blandede karakterer.

Vælgerne mest interessant

- Det er jo kandidater, der stiller op, og som har hver deres politik. De er selvfølgelig i deres gode ret til at have deres holdning til, om jeg har været en god borgmester eller ej. Men det der interesserer mig allermest, det er, hvad vælgerne synes, og det finder vi så ud af på tirsdag, siger Thomas Kastrup-Larsen.

I forhold til kritikken fra Per Clausen (EL) siger han.

- Jeg vil sige, at jeg synes, at vi har sat rigtig mange konkrete initiativer i gang, siger Thomas Kastrup-Larsen, der bl.a. nævner, at man i budgetforliget har afsat 60 mio. kr. til nye cykelstier samt, at man har skabt Green Hub Denmark, der er et offentligt-privat partnerskab, som arbejder med grøn innovation.

Til Venstres kritik, siger han:

- Jeg synes, at det lyder som en rigtig omgang valggas fra Jan Nymark Thaysen for at være helt ærlig. Hvis vi ser på Aalborg Kommunes udvikling, og det som jeg har sat mig i spidsen for, så er det netop at sørge for, at vi har et godt, trygt og nært velfærdssamfund, og det synes jeg bestemt er lykkes.

