36-årig accepterer fortsat fængsling i Mia-sagen

AALBORG:Den 36-årige mand, der siden 10. februar har siddet varetægtsfængslet, sigtet for drabet på Mia Skadhauge Stevn, har frivilligt accepteret, at varetægtsfængslingen bliver forlænget.

Det oplyser vicepolitiinspektør Frank Olsen.

Det betyder, at den 36-årige ikke vil forsøge at overbevise en dommer om, at han skal løslades, når hans varetægtsfængsling udløber på torsdag.

Selvom den drabssigtede dermed ikke bliver fremstillet i et grundlovsforhør, så er det dog stadig en dommer, der på torsdag skal afgøre, om han skal forlænges i fire uger yderligere.

Den anden 36-årige mand, der også har været anholdt i Mia-sagen, er fortsat sigtet, fortæller Frank Olsen.

Han blev dog løsladt efter grundlovsforhøret 10. februar, efter at både byretten i Aalborg og senere landsretten ikke mente, at der var beviser nok mod manden til at han kunne varetægtsfængsles.