36-årig mand skød på åben gade

NØRRESUNDBY: En 36-årig mand er blevet idømt tre år og 11 måneders fængsel for at have skudt mod en anden mand på åben gade i Nørresundby sidste år.

Det oplyser anklager Janni Nørgaard.

Episoden fandt sted 9. juni på Hjørringvej efter en uoverensstemmelse mellem den 36-årige og to andre mænd.

Her holdt mændene, der befandt sig i hver deres biler, ind til siden. Den 36-årige og føreren af den anden bil steg ud af bilerne, og den 36-årig er dømt for at have skudt mod den anden mand.

Efter skudepisoden sprang den anden mand ind i bilen igen og tog flugten. Men den 36-årig kørte efter, og i krydset mellem Østerbrogade og Sankt Peders Gade kørte de to biler galt.

Den 36-årig blev efterfølgende anholdt på en restaurant i nærheden.

Nægter skud

Den 36-årige nægter dog at have skudt mod den anden mand, ligesom han også nægter, at have været i besiddelse af et våben.

I Retten i Aalborg forklarede han, at mændene rigtig nok havde haft en uoverensstemmelse. Men han havde en helt anden udlægning af, hvad der skete, da de steg ud af bilerne på Hjørringvej.

Ifølge den 36-årige var det en anden bil med en larmende lydpotte, der afgav de knald, som flere har forklaret, var skud, fortæller Janni Nørgaard.

Ingen tekniske spor

Men netop vidneforklaringerne blev afgørende for dommen. I Retten i Aalborg forklarede de to mænd, at de havde set manden skyde mod dem, og andre vidner i området forklarede, at de havde hørt skud.

Anklager Janni Nørgaard fortæller, at der ikke er fundet skudhuller, projektiler eller andre tekniske spor efter skud.

Men der blev dog fundet en pistol på en tankstation i nærheden af uheldsstedet, og videoovervågningen fra tankstationen viser, at den 36-årige har været på stedet.

Udover dommen for forsøg på grov vold ved at have afgivet skud, blev den 36-årige dømt også for den grove paragraf i straffeloven om ulovlig våbenbesiddelse.

Den 36-årige ankede dommen på stedet.