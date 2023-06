37-årig tiltalt for drabet på Mia: Hun var flirtende

AALBORG:Den 37-årige tiltalte i sagen om drabet på den 22-årige Mia Skadhauge Stevn kom ved Retten i Aalborg med en helt anden forklaring på omstændighederne omkring hendes død, end den anklagemyndigheden har tiltalt ham for.

Efter sagens forelæggelse af anklager Mette Bendix var det den 37-åriges tur til at afgive forklaring.

Han sad under hele afhøringen roligt og talte afdæmpet om begivenhederne, som han opfattede dem.

Den 37-årige forklarede at han om natten til 6. februar var kørt ind til Aalborg, fordi han på Youtube og Facebook havde set, at der var en form for frihedsfest i byen efter længere tid med coronanedlukninger.

- Jeg ville bare se, om gaderne var så fyldte og mærke den euforiske stemning, som opslagene lagde op til, sagde den 37-årige.

Den 37-årige slog både gps'en i sin bil fra og slukkede mobiltelefonen, inden han kørte til Aalborg. Han var meget optaget af ikke at blive overvåget og havde været det, siden han for en del år tilbage ifølge ham selv var blevet provokeret af en betjent, der ville kigge i hans telefon for at se, hvor han havde færdedes, forklarede den 37-årige.

Han understregede, at han ikke var kørt til Aalborg for at score damer.

- Nej, jeg har aldrig forsøgt at score uden forudgående kontakt. Og jeg forsøgte heller ikke at score Mia. Jeg så hende blot ved et stoppested, og hun så ud som om hun frøs, som hun stod der med bare arme, så jeg kørte derhen, rullede sidevinduet ned og tilbød hende et lift, forklarede han.

Han mente, at Mia opfattede ham som en venlig mand, der blot ville hjælpe, og at hun ikke opfattede hans bil som en taxa.

- Vi talte ikke om en pris på turen, og Mia takkede hurtigt ja til et lift, fordi hun frøs, forklarer den 37-årige, der tidligere har haft en kæreste ved navn Mia. Ekskæresten mindede dog ifølge den 37-årige ikke på nogen måde om Mia Skadhauge Stevn.

Ville ikke sige, hvor hun skulle hen

Ifølge den 37-årige ville Mia ikke fortælle, hvor hun ville køres hen.

- Da hun havde fået varmen i bilen, blundede hun ganske lidt og pegede i retning ad Reberbansgade og sagde idrætten, sagde den 37-årige.

Så han kørte ud omkring stadion, men da de ankom dertil, sagde hun, at det ikke var der.

- Så tænkte jeg, at det kunne være travbanen, så jeg kørte derhen, men der var det heller ikke.

Anklager Mette Bendix spurgte, om Mia var for fuld til at kunne fortælle, hvor hun boede.

- Nej, det synes jeg ikke. Hun var det, jeg vil kalde selskabelig overrislet. Men hun ville i hvert fald ikke sige, hvor hun boede. Om det var en leg, det ved jeg ikke, svarede den 37-årige.

Anklageren spurgte også, om den tiltalte kunne lide at have Mia med i bilen.

- Jeg synes, hun var rigtig snakkesalig og fortalte lige så mange jokes som mig. Jeg opfattede hende drilsk og flirtende i tonen, når vi talte, om hvor jeg skulle køre hende hen. Og min tålmodighed var lang, men jeg spurgte hende da, om hun havde uorden i kompasset, lød det fra den 37-årige.

Ifølge tiltaltes forklaring gik turen derefter nordpå mod Svømmeland, men også her sagde Mia nej til, at hun boede.

- Jeg foreslog en time out på McDonalds, men det afslog hun efter først at have sagt ja. Så jeg kørte ud mod kasernen, hvor jeg huskede fra min soldatertid, at der var træningsfaciliteter, forklarede den 37-årige med reference til Mias første ord - idrætten - som hvor hun boede.

37-årig: Hun tog initiativ

Under køreturen blev der talt om tiltaltes fortid som sergent ved militæret, om uniformer, og det fandt Mia ifølge tiltalte for lidt frækt.

- Hun spurgte ind til min soldatertid, og om man skulle være i god form for at være sergent. Jeg sagde ja, men at nu var jeg blot i kageform. Så slog Mia mig på skulderen og sagde "stop dig selv - du er i god form", lød det fra tiltalte.

Efter snakken om soldatertiden ville den 37-årige vise Mia Camp Hammer - et øvelsesområde for Hjemmeværnet og Militæret i Hammer Bakker. Men da de kom derud blev Mia - ifølge den 37-årige - mere interesseret i ham.

- Derude lagde hun hånden på mit lår, og så sagde jeg "hov". Men hun sagde bare: Gør det noget? Og jeg sagde nej. Så fortsatte hun med at lyne mine bukser op, forklarede den tiltalte og forklarede videre, at de herefter havde andet seksuelt samkvem end samleje.

Den 37-årige har hele tiden nægtet sige skyldig i tiltalen for voldtægt ved andet forhold end samleje, og han fastholdt, at det var Mia, der havde lagt op til det seksuelle samkvem mellem de to. Han forklarede også, at efter den første seksuelle akt var ovre, spurgte han hende, om der var et andet sted, hun gerne ville hen.

Men samtalen kom tilbage til noget seksuelt, og ifølge den 37-årige var det begges opfattelse, at der skulle ske noget mere.

Tiltalt: Mia faldt i skoven

Det blev derfor til yderligere et stop i Hammer Bakker - tæt ved Sulsted Kirke. Her steg de ud af bilen og gik ned af en lille sti, forklarede han.

- Efter nogle meter stoppede vi op. Mia spurgte mig, om jeg stadig havde lyst. Og jeg sagde, at det har jeg, forklarede den 37-årige.

Ifølge den tiltalte gik de lidt videre langs stien, indtil de gik ind blandt træerne, hvor de aftalte at skulle have sex – helt frivilligt. Men før det kom så vidt, skete der ifølge den tiltalte et alvorligt uheld.

Han forklarede, at Mia hoppede foran ham ind mod træerne. Den 37-årige gik lidt derfra og med siden til og havde på det tidspunkt ikke øjnene på Mia.

- Jeg hørte en lyd, som om noget hang fast. Da jeg vendte mig om, så jeg Mia falde. Hun faldet forover, og jeg så, at hovedet gav et unaturligt ryk bagover, forklarede den 37-årige.

- Først nåede jeg lige at tænke, om det nu var endnu en joke. Men så så jeg, at hun lå helt stille.

Den 37-årige forklarede, at da han kom over til hende, måtte han rykke en rem fra den 22-åriges skuldertaske fri. Remmen sad fast i noget nederst i noget buskads, forklarede han.

- Jeg knælede ned. Men hun var omtåget og ukontaktbar, og da jeg spurgte om det gør ondt, lød der bare et smertefuldt langtrukkent ja. Hendes vejrtrækning lød meget besværet, og hun bevægede kun øjnene i refleksspjæt, lød det fra den tiltalte.

Han løftede hende derfor op og gik hen i mod bilen uden at tænke på eventuelt at ringe 1-1-2.

- Spjættene var - troede jeg - et forsøg på at gå, og det gjorde mig så optimistisk for hendes tilstand, at jeg troede jeg hurtigere end at tilkalde en ambulance kunne køre hende på hospitalet, lød tiltaltes forklaring.

Det var det sidste, som kom frem i første dags retsmøde. Den 37-årige fortsætter med at afgive sin forklaring tirsdag.