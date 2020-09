38-årig skulle afstraffes for narkogæld: Tre mænd dømt for mishandling

AALBORG:Tre mænd fra misbrugsmiljøet blev onsdag dømt for mishandling af en 38-årig mand - formentligt som afstraffelse på grund af en narkogæld.

Det oplyser anklager Torben Kauffmann.

Mishandlingen skete mellem 13. og 14. april, hvor de tre mænd - der er henholdsvis 45, 27 og 19 år - holdt den 38-årig fanget i to forskellige lejligheder i Aalborg i knap et døgn.

Her blev den 38-årig udsat for omfattende vold, og blev efterladt med flere skader - blandt andet flere brud på ribbenene og brud i ansigtet.

Kunne ikke huske vold

Men retssagen kastede ikke meget lys over, hvad han egentlig havde været udsat for.

For selvom den 38-årig var tydeligt medtaget efter volden, så forklarede han intet om, at han havde været udsat for vold, fortæller anklager Torben Kauffmann.

Det 38-årige voldsoffer kunne nemlig ikke rigtig huske noget, og forklarede blot, at han var væltet på knallert. Og de tre tiltalte kunne slet ikke genkende anklagemyndighedens opfattelse af voldens omfang.

De tre mænd erkendte dog, at de havde været til stede i lejlighederne med den 38-årige, og to af dem erkendte også at have slået et par gange. Men altså ikke noget i nærheden af grov vold, fortæller Torben Kauffmann.

Skjult optagelse afgørende bevis

Det der alligevel fældede de tre mænd var vidneforklaringer og en skjult optagelse.

Den ene af de dømte fortalte nemlig om voldsepisoden til nogle andre - heriblandt sin datter. Men den samtale var der en der optog, og den optagelse gav vidnet altså til politiet, da volden blev anmeldt kort tid efter.

På optagelsen kan man høre den dømte fortælle dramatisk om volden og forklare, at motivet var en afstraffelse, fortæller Torben Kauffmann.

Den 27-årig blev idømt halvandet års ubetinget fængsel. Han modtog dommen.

Den 19-årig fik et års fængsel, mens den 45-årig fik 10 måneder. De udbad sig begge betænkningstid med henblik på en eventuel anke af dommen.