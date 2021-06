39-årig får udvisningsdom for at stikke mand i halsen

AALBORG:39-årige Khabat Partavian blev ved Retten i Aalborg idømt to år og tre måneders ubetinget fængsel samt udvisning af Danmark for bestandig for grov vold, oplyser anklager ved Nordjyllands Politi Eva Madsen.

Ifølge anklageskriftet stak Khabat Partavian det mandlige offer flere steder i hovedet, på halsen og på kroppen. Offeret blev ved overfaldet bragt i livsfare, da han fik et 11 centimeter langt snitsår ved struben.

Overfaldet skete 3. juli 2020 på en adresse i Ranum.

Den 39-årige mand nægtede sig skyldig, men retten mente, at der var ført bevis for, at han var skyldig i grov vold, men ikke i forsøg på manddrab, som anklager Eva Madsen ellers mente at have ført bevis for i retten.

- Jeg mente, at der var ført bevis for, at han skulle dømmes efter forsøg på manddrab, men det mente retten ikke. Så jeg er tilfreds med dommen i forhold til, at han er blevet dømt for grov vold, fortæller Eva Madsen.