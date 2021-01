39-årig sigtet for voldtægt under fest i Aalborg

AALBORG:En 39-årig mand bliver søndag eftermiddag fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Hjørring, sigtet for voldtægt af en 34-årige kvinde.

Det oplyser anklager Torben Kauffmann.

Kvinden anmeldte voldtægten tidligt søndag morgen, og den 39-årige blev kort tid efter anholdt og sigtet for at have skaffet sig samleje med kvinden uden samtykke, oplyser anklageren.

Ifølge sigtelsen, er voldtægten sket i forbindelse med en fest i en lejlighed i Aalborg.