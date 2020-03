3F byggeformand i Aalborg: - Stem nej til overenskomsten

AALBORG:Forliget er indgået i nødværge. Stem nej!

Så klar lyder opfordringen fra 3F Aalborg Byggegruppens bestyrelse til sine medlemmer efter 3F Byggegruppen og Dansk Byggeri har indgået forlig med forligsinstitutionens mellemkomst.

- Det er i nødværge, at vores forhandlere har indgået et forlig, siger en frustreret formand for Byggegruppen i Aalborg, Reidar Kogstad.

Rei­dar Kogstad, for­mand for byg­ge­grup­pen i 3F Aalborg anbefaler sammen med et flertal af gruppens bestyrelse at sige nej til overenskomstforliget.

Coronakrisen har fået den betydning, at 3Fs forhandlere ikke har kunnet stå fast på et krav om at hæve mindstelønnen. En forhandling var eneste udvej i et samfund, der er lukket ned.

Men bestyrelsen i Aalborg mener, at forligsinstitutionen skulle have udskudt forhandlingerne.

- Forligsmanden har nægtet at udsætte forhandlingerne til efter coronakrisen. Det finder vi er under al kritik. Det er ikke en hæderkronet institution værdigt.

Reidar Kogstad peger på, at det kunne man finde ud af i Norge.

- Der har de udskudt overenskomstforhandlingerne til efteråret med en lovændring. Det burde man også have gjort i Danmark, siger han og påpeger samtidig, at der er respekt om 3Fs forhandleres måde at håndtere situationen på.

Og selv om det ikke er særligt sandsynligt, at det ender med et samlet nej fra de sammenkædede afstemninger om overenskomsterne under Fagbevægelsens Hovedorganisation - det tidligere LO - mener Reidar Kogstad alligevel, at symbolværdien er stor.

- Det er vigtigt, at vi viser, at det ikke er i orden, siger han.

Det helt store emne ved denne overenskomst var at løfte mindstelønnen. Det lykkedes altså ikke.

- Men der var penge fra industriforliget til at omfordele lønnen, så vi ville have holdt os inden for den økonomiske ramme, siger han.

Når 3F Byggegruppen vil have løftet mindstelønnen, er det først og fremmest på grund af udenlandsk arbejdskraft.

- Selv om virksomheder er begyndt at ansætte udenlandsk arbejdskraft efter overenskomsten, forbliver udlændinge på mindstelønnen, mens deres kollegaer går til langt højere lønninger.

- Det rykker sig ikke, og det er usolidarisk, siger han.

- Udenlandske arbejdere bliver også løntrykkere især i nedgangstider. Og hvad der kommer nu efter coronakrisen, ved vi jo ikke, siger Reidar Kogstad.