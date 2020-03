3F-formand i Aalborg: - Vi bliver kimet ned

AALBORG:Han har aldrig oplevet noget lignende.

Formand for Danmarks største 3F-afdeling i Aalborg, Allan Busk, kæmper for at følge med - bare i sin egen strøm af mails og henvendelser om alt lige fra de seneste direktiver til henvendelser fra forbund, virksomheder og medlemmer.

- Det er helt vildt, siger Allan Busk om det pres, der naturligt er på 3F lige nu.

- Hver kvarter lige nu, bliver der indgået aftaler på virksomheder, i forbund og A-kasser.

- Time for time kommer der nye regler og særregler. Bare det at følge med i, hvad der kommer fra direktoratet og fra regeringen, er et kæmpearbejde lige nu, siger han.

Allan Busk har beordret cirka 70 ansatte til at arbejde hjemmefra og har gjort som så mange andre virksomheder

-Jeg kan garantere for, at de knokler alle sammen for at følge med. Vi arbejder hjemmefra, fordi vi følger de retningslinjer, der kommer fra regeringen og fra sundhedsmyndighederne, siger han.

Selv sidder Allan Busk også hjemme på grund af en forkølelse - mens der er et nødberedskab på 3F Hadsundvej - cirka 20 ansatte er på matriklen.

- Alle hjemme og alle på Hadsundvej arbejder på fuld tryk. Der er brug for alt den arbejdskraft, vi overhovedet har, siger han.

Og der kan være kø på telefonerne.

- Jeg beder alle om at være lidt tålmodige, for vi har som sagt meget travlt, siger han.

Virksomheder er altså i gang med dels at indgå aftaler med ansatte i forbindelse med regeringens hjælpepakke.

-Mange indgår andre aftaler så som fordeling. Det betyder, at man for eksempel aftaler at møde hver anden uge, men der er mange måder, man kan gøre det på. Så fordeler man det arbejde, der nu engang er, siger Allan Busk.

Det vælter altså ind hos 3F Aalborg lige nu med organisationsaftaler, der betyder, at lønmodtagere og arbejdsgivere har lagt en ramme for, hvordan man bedst muligt får lavet en aftale på virksomhederne.