3F protesterer mod virksomhed i Aalborg: Har kæmpet for overenskomster siden 2016

AALBORG:Selv om forsamlingsforbuddet på grupper over 10 personer stadig gælder i Danmark, betyder det ikke, at 3F ikke kan demonstrere - det sker bare i en mindre gruppe.

Således er fem medlemmer af 3F onsdag morgen mødt op ved en byggeplads på Heibergvej i Aalborg for at demonstrere mod HR Group. 3F har i længere tid været i konflikt med HR Group om manglende overenskomster.

Foto: Lars Pauli

Derfor er formålet med demonstrationen, at 3F vil markere overfor HR Group og ejer Thomas Hansen, at de stadig holder øje med virksomheden.

- Vi har fået de andre håndværkere til at forlade byggepladsen, så HR Group står alene tilbage sammen med bygherre, som har hyret HR Group til opgaven, siger John Andersen fra 3F Aalborg.

Svært at lægge pres på

Siden 2016 har 3F kæmpet for at få HR Group til at tegne overenskomster, men ifølge John Andersen har det været svært at lægge pres på HR Group.

- De byggepladser, som Thomas Hansen har beskæftiget sig med hidtil, har været for byggeselskaber, som han selv er medejer af. Derfor har situationen været, at der ikke har været andre håndværkere. Så det er svært at lægge pres, når vi ikke kan trække for eksempel el- og vvs-arbejdere væk fra pladsen, siger John Andersen.

Udover manglende overenskomster er der også nogle andre punkter, som 3F demonstrerer imod onsdag morgen. Blandt andet at HR Group benytter udenlandske håndværkere, der kommer direkte fra udlandet, og som potentielt kan være smittebærer af coronavirus.

- Vi forstår ikke, at en dansker, der kommer ind i landet, skal i 14 dages karantæne. Men vi har tusindvis af håndværkere, der drøner over grænsen og skal ikke i karantæne, siger John Andersen.