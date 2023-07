40-årig fik mildere dom for overfald

SINDAL:Vestre Landsret i Aalborg har nedsat straffen for en nu 40-årig mand, der i november ved Retten I Hjørring blev dømt for forsøg på manddrab, grov vold samt dømt efter knivloven. Dengang lød straffen i byretten på seks år og seks måneders fængsel for episoden, der fandt sted på et værtshus i Sindal i marts 2022.

Efter behandlingen ved landsretten blev dommen ændret, så den 40-årige alene blev dømt for forsøg på manddrab samt efter knivloven. Det gav en mildere straf, og dommerne skar altså et halvt år af straffen fra Retten i Hjørring, efter frifindelsen for grov vold.

Episoden fandt sted natten til en lørdag, hvor den dømte var kommet op at toppes med en bekendt på et værtshus i Sindal, hvorefter han af personalet blev bedt om at forlade værtshuset. Det gjorde han også, men kort tid efter kom han igen, denne gang bevæbnet med to køkkenknive, som han brugte mod sin modpart, der blev stukket i maven med en kniv.

Under tumulten blev en kvinde ramt på armen af kniven. Den 40-årige har under hele forløbet hævdet, at hun blev ramt ved et uheld, og landsretten valgte altså også at frifinde for den del.

Manden, der blev ramt af knivstikket, var efterfølgende i livsfare og måtte gennemgå en operation for at få stoppet blødningerne fra knivstikket.