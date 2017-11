40-årig onanerede foran kvinder og børn

KONGERSLEV: Det var en hændelse af samme slags, der i juni 2017 fældede en nu 40-årig mand, efter han igen havde blottet sig og onaneret foran andre mennesker tæt på sin bopæl i Kongerslev.

I forbindelse med hændelsen i juni 2017 var det to børn, en 13-årig pige og en 9-årig pige, der blev udsat for den 40-årige mand.

- Efter at have set den 40-årige onanere går pigerne hen i skolen og fortæller om hændelsen til en lærer, fortæller anklager Thomas Klingenberg fra anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi.

Andre havde været udsat for det samme

Børnene blev efterfølgende videoafhørt, og derfra kørte sagen.

- Det kom frem, at andre havde været udsat for det samme, fortæller Thomas Klingenberg.

Politiets efterforskning førte frem til det andet forhold i anklageskriftet, omhandlende en sag fra 2016, hvor en person havde onaneret foran to kvinder, der er nu henholdsvis 33 og 32 år.

Udeblev fra retssagen

Den 40-årige mand blev pågrebet og sigtet for de to tilfælde.

Onsdag var retssagen berammet ved Retten i Aalborg.

- Man han dukkede ikke op, så han fik en udeblivelsesdom og i overensstemmelse med anklageskriftet idømt en bøde på 3.000 kroner for blufærdighedskrænkelse og blufærdighedskrænkelse begået over for et barn under 15 år. Manden er førtidspensionist, så bøden var nedsat under hensyn til hans økonomiske forhold , siger Thomas Klingenberg.